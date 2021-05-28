МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Курс биткоина вряд ли подвергнется резким колебаниям в пятницу и к вечеру составит 37,5 тысячи долларов, такой прогноз дал РИА Новости директор Центра социальных матричных технологий "Социома", руководитель проекта "РАКИБ-Социома" Владимир Панушкин. Илон Маск раскрыл секрет своего интереса к Dogecoin

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 9.01 мск цена биткоина снижается — на 3,03% за последние сутки, до 37,037 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин также теряет в цене — на 2,6% и стоит 37,211 тысячи долларов.

Панушкин отмечает "стабилизационные" настроения на рынке. "В связи с этим мы сегодня не ждем резких падений первой криптовалюты, которая к концу дня 28 мая может стоить около 37 500 долларов за монету", — сказал эксперт.