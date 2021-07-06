2021-07-06T17:04:57+03:00
2021-07-06T17:04:57+03:00
2021-07-06T17:04:57+03:00
2021
https://1prime.ru/cripta/20210706/834126644.html
Хакеры атаковали сайт Bitcoin.org и потребовали выкуп в криптомонетах
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Киберпреступники провели массированную DDoS-атаку на информационный портал Bitcoin.org. Они потребовали выкуп в один биткоин, написал оператор сайта в своем микроблоге в Twitter... ПРАЙМ, 06.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Киберпреступники провели массированную DDoS-атаку на информационный портал Bitcoin.org. Они потребовали выкуп в один биткоин, написал оператор сайта в своем микроблоге в Twitter.
Атака была настолько мощной, что какое-то время ресурс был недоступен для пользователей, отметил он.
По данным на 11:30 МСК на 6 июля, сайт работает в штатном режиме.
Остается неизвестно, заплатил ли оператор сайта хакерам.
Домен Bitcoin.org зарегистрирован в августе 2008 года, до запуска сети биткоина. Предполагается, что ресурс создан самим создателем криптовалюты Сатоши Накамото.