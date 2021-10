МОСКВА, 21 окт — ПРАЙМ. Цена "мемной" криптовалюты Dogecoin выросла на 13% за четыре часа и превысила отметку в 0,27 доллара.

Дело в том, что стоимость любимой криптовалюты Илона Маска поднялась после твитов миллиардера. Генеральный директор Tesla и SpaceX оставил комментарий под записью в Twitter-аккаунте одного из создателей Dogecoin Билли Маркуса. Эксперты оценили потенциал биткоина для нового рывка

В своем твите программист призвал "сохранить Dogecoin абсурдным", а Маск ответил насмешливым эмоджи. После миллиардер опубликовал в своем аккаунте рисунок животного, похожего на собаку породы сиба-ину с ракетой в лапах, и подписал: "Я подумал об этом и… Я не извиняюсь за то, что зажег эту вечеринку" ("I've thought about and… I'm not sorry for party rocking"). Отметим, что имодзи "ракета" обычно используется для обозначения стремительного взлета чего-то. Разумеется, пользователи выразили уверенность, что он имеет в виду свою любимую "мемную" криптовалюту.

Сообщается, что за сутки цена Dogecoin выросла на 8,06%.

