МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Росфинмониторинг зафиксировал новую мошенническую схему с криптовалютными кошельками: злоумышленники предлагают "помощь" по выводу средств с кошельков, находящихся под угрозой блокировки, сообщил статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. Росфинмониторинг договорился о переводе средств без открытия счета

"Из относительно нового — так называемый налог на легализацию. Мошенники звонят и предлагают его заплатить. Мошенничества появились после появления информационных сообщении‌ о том, что одна из криптовалютных бирж собирается запретить россиянам иметь криптовалютные кошельки, предлагают "помощь" по выводу этих средств", — сказал он в интервью "Российской газете".

Негляд также добавил, что в кредитно-финансовой сфере мошенническая деятельность часто осуществляется преимущественно в интернете и связана с инвестиционными проектами, оказанием лжеброкерских услуг, незаконной банковской деятельностью, финансовыми пирамидами.

Замглавы Росфинмониторинга также прокомментировал итоги действия закона о заморозке за один день активов физлиц и юрлиц, связанных с терроризмом или распространением оружия массового уничтожения и включенных в перечни Совета Безопасности ООН, который вступил в силу в декабре прошлого года.

По его словам, закон не ввел новой обязанности замораживать активы лиц, причастных к террористической деятельности — она существовала много лет, закон еще до поправок предусматривал обязанность Росфинмониторинга в течение дня довести до финансового сектора список лиц, причастных к террористской‌ деятельности, который‌ формирует Совет Безопасности ООН.

"А у финансовых организации‌ в течение еще одного дня была обязанность заморозить активы физических и юридических лиц из этого списка. Суть закона заключается в повышении оперативности этой процедуры, то есть в сокращении срока замораживания. Росфинмониторинг уже в течение 3-4 часов доводит информацию до частного сектора, и 20 часов остается у банков на замораживание, то есть общий‌ срок — сутки", — пояснил он.

"Могу сказать, что закон заработал, мы оперативно доводим информацию, банки и другие организации ее оперативно проверяют. Но ни одного такого лица в нашей‌ финансовой системе пока не было выявлено. Фактически заморозок не было", — добавил Негляд.