ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл — ПРАЙМ. Генпрокуратура РФ впервые запросила правовую помощь иностранных органов по уголовным делам об аресте переведенной за рубеж криптовалюты, сообщил во вторник глава ведомства Игорь Краснов. Росфинмониторинг зафиксировал новую схему мошенничества с криптокошельками

По его словам, сохраняются высокие риски использования криптовалют "для перемещения незаконно полученных, в том числе коррупционным путем, доходов за рубеж", в связи с чем встает вопрос унификации регуляторных подходов по аресту и конфискации виртуальных активов.

"Недавно нами впервые в практике в иностранные компетентные органы направлены запросы о правовой помощи по уголовным делам об аресте криптовалюты, в том числе в Казахстан", — сказал Краснов в ходе Межгосударственного совета по противодействию коррупции.

Ранее сообщалось, что Никулинский суд Москвы изъял у бывшего следователя СК РФ, обвиняемого в получении взятки от хакеров, более тысячи биткойнов, эквивалентных более чем 23 миллионам долларов.