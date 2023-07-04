ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл — ПРАЙМ. Генпрокуратура РФ впервые запросила правовую помощь иностранных органов по уголовным делам об аресте переведенной за рубеж криптовалюты, сообщил во вторник глава ведомства Игорь Краснов.
По его словам, сохраняются высокие риски использования криптовалют "для перемещения незаконно полученных, в том числе коррупционным путем, доходов за рубеж", в связи с чем встает вопрос унификации регуляторных подходов по аресту и конфискации виртуальных активов.
"Недавно нами впервые в практике в иностранные компетентные органы направлены запросы о правовой помощи по уголовным делам об аресте криптовалюты, в том числе в Казахстан", — сказал Краснов в ходе Межгосударственного совета по противодействию коррупции.
Ранее сообщалось, что Никулинский суд Москвы изъял у бывшего следователя СК РФ, обвиняемого в получении взятки от хакеров, более тысячи биткойнов, эквивалентных более чем 23 миллионам долларов.
https://1prime.ru/cripta/20230704/840993566.html
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