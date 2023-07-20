Крупнейшие криптовалютные фонды в первом полугодии привлекли 3,6 миллиарда долларов
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Десять крупнейших фондов, ориентированных на криптовалюты, в первом полугодии 2023 года привлекли 3,61 миллиарда долларов финансирования, говорится в обзоре рынка криптовалют за первые 6 месяцев 2023 года от Binance Research, который есть в распоряжении РИА Новости.
"В первой половине 2023 года наблюдалось снижение общей активности криптовалютных сделок, сопровождавшееся падением венчурного финансирования. Однако криптовалютные энтузиасты и известные венчурные компании выразили оптимизм. Они ссылались на продолжающиеся исследования и разработки в этой области, полагая, что цикл "цена-инновация" будет продолжаться, создавая возможности для развития технологий Web3… 10 крупнейших фондов привлекли 3,61 миллиарда долларов финансирования в первой половине 2023", — говорится в обзоре.
Binance Research отмечает, что, помимо ориентированных на криптовалюты фондов, существенные инвестиции также получили проекты, привлекавшие средства на масштабирование и расширение своей деятельности.
"Похоже, что венчурные компании смещают фокус внимания к инфраструктурным проектам, таким как майнинговые площадки, мосты между блокчейнами, лендинг и аппаратные разработки. Тем не менее, в сравнении с 2022 годом, мы наблюдаем заметное снижение среднего объема инвестиции ввиду изменившихся рыночных условий", — уточняет компания.
Binance Research — исследовательское подразделение Binance — ведущей мировой "блокчейн-экосистемы" и поставщика криптовалютной инфраструктуры с комплексом финансовых продуктов, который включает в себя крупнейшую по объему биржу торговли цифровыми активами.
https://1prime.ru/cripta/20230720/841140342.html