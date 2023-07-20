МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Десять крупнейших фондов, ориентированных на криптовалюты, в первом полугодии 2023 года привлекли 3,61 миллиарда долларов финансирования, говорится в обзоре рынка криптовалют за первые 6 месяцев 2023 года от Binance Research, который есть в распоряжении РИА Новости. Bloomberg сообщил, что Дания обязала Saxo Bank избавиться от криптовалюты

"В первой половине 2023 года наблюдалось снижение общей активности криптовалютных сделок, сопровождавшееся падением венчурного финансирования. Однако криптовалютные энтузиасты и известные венчурные компании выразили оптимизм. Они ссылались на продолжающиеся исследования и разработки в этой области, полагая, что цикл "цена-инновация" будет продолжаться, создавая возможности для развития технологий Web3… 10 крупнейших фондов привлекли 3,61 миллиарда долларов финансирования в первой половине 2023", — говорится в обзоре.

Binance Research отмечает, что, помимо ориентированных на криптовалюты фондов, существенные инвестиции также получили проекты, привлекавшие средства на масштабирование и расширение своей деятельности.

"Похоже, что венчурные компании смещают фокус внимания к инфраструктурным проектам, таким как майнинговые площадки, мосты между блокчейнами, лендинг и аппаратные разработки. Тем не менее, в сравнении с 2022 годом, мы наблюдаем заметное снижение среднего объема инвестиции ввиду изменившихся рыночных условий", — уточняет компания.

Binance Research — исследовательское подразделение Binance — ведущей мировой "блокчейн-экосистемы" и поставщика криптовалютной инфраструктуры с комплексом финансовых продуктов, который включает в себя крупнейшую по объему биржу торговли цифровыми активами.