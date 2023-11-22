МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Основатель и гендиректор крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао заявил, что уходит с поста, его место займет бывший глава компании по вопросам региональных рынков Ричард Тенг. США выдвинули против Binance обвинения в заговоре

"Сегодня я ушел с поста гендиректора Binance… Я совершил ошибки, и я должен взять на себя ответственность", — написал он в соцсети X.

Чжао добавил, что новым гендиректором станет Ричард Тенг, теперь бывший руководитель отдела по вопросам региональных рынков.

Основатель биржи отметил, что хочет сделать перерыв, поскольку у него не были ни одного дня на перерыв за последние 6,5 года.

Чжао пообещал заняться инвестированием. Однако он не видит себя в качестве гендиректора другого стартапа.

Ранее глава минюста США Меррик Гарланд сообщил, что Чанпэн Чжао признал вину в рамках расследования американской прокуратуры, ведомство требует от организации выплаты 4,3 миллиарда долларов штрафа.

"Министерство добилось признания вины от крупнейшей криптобиржи Binance и ее гендиректора Чжао", — заявил журналистам Гарланд.

По его словам, минюст требует от биржи 4,3 миллиарда долларов в виде штрафов и компенсаций.

Binance — ведущая мировая "блокчейн-экосистема" и поставщик криптовалютной инфраструктуры с комплексом финансовых продуктов, который включает в себя крупнейшую по объему биржу торговли цифровыми активами.

Прокуратура в США обвиняет биржу Binance в заговоре с целю осуществления денежных переводов без получения необходимой лицензии и несоблюдения программы по борьбе с отмыванием денег, а также нарушения закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях, указано в обнародованном ранее судебном документе.

Как указано в документе, руководство компании осознанно нарушало американское законодательство с августа 2017 года до октября 2022 года.