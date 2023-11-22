МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Одна из ведущих криптобирж мира Bittrex Global объявила о полном прекращении деятельности с 4 декабря, следует из её заявления. Эфириум: что это такое, как купить и заработать на криптовалюте

"С большим сожалением сообщаем вам, что компания Bittrex Global приняла решение о прекращении своей деятельности", — сообщила биржа в соцсети X.

Криптобиржа уточнила, что начиная с понедельника 4 декабря вся торговая деятельность на Bittrex Global будет прекращена. А после этой даты клиенты смогут вывести активы только в рамках процесса сворачивания деятельности.

В марте криптобиржа прекратила деятельность в США, заявив, что для нее невыгодно продолжать работать в нынешней нормативной и экономической среде США. Нормативные требования часто неясны и применяются без надлежащего обсуждения или участия, что приводит к "неравномерной" конкурентной среде, уточняла биржа.