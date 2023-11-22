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2023-11-22T09:48:39+03:00
2023
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Криптобиржа Bittrex Global объявила о полном прекращении деятельности
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Одна из ведущих криптобирж мира Bittrex Global объявила о полном прекращении деятельности с 4 декабря, следует из её заявления. "С большим сожалением сообщаем вам, что компания... ПРАЙМ, 22.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Одна из ведущих криптобирж мира Bittrex Global объявила о полном прекращении деятельности с 4 декабря, следует из её заявления.
"С большим сожалением сообщаем вам, что компания Bittrex Global приняла решение о прекращении своей деятельности", — сообщила биржа в соцсети X.
Криптобиржа уточнила, что начиная с понедельника 4 декабря вся торговая деятельность на Bittrex Global будет прекращена. А после этой даты клиенты смогут вывести активы только в рамках процесса сворачивания деятельности.
В марте криптобиржа прекратила деятельность в США, заявив, что для нее невыгодно продолжать работать в нынешней нормативной и экономической среде США. Нормативные требования часто неясны и применяются без надлежащего обсуждения или участия, что приводит к "неравномерной" конкурентной среде, уточняла биржа.