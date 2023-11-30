2023-11-30T13:24:31+03:00
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2023
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Росфинмониторинг отметил рост незаконных операций с криптовалютой
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РОСФИНМОНИТОРИНГ ВИДИТ ДВУКРАТНЫЙ РОСТ НЕЗАКОННЫХ ОПЕРАЦИЙ С КРИПТОВАЛЮТОЙ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ, В ОСНОВНОМ ОНИ СВЯЗАНЫ С НАРКОТИКАМИ — ЧИХАНЧИН Новость дополняется ПРАЙМ, 30.11.2023
криптовалюты, финансы, новости
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