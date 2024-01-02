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2024
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Стоимость биткоина превысила 45 тысяч долларов впервые с 5 апреля 2022 года
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Стоимость биткоина поднялась выше 45 тысяч долларов, достигнув этой отметки впервые с 5 апреля 2022 года, свидетельствуют данные площадки Coindesk. По данным на 04:05 мск,... ПРАЙМ, 02.01.2024
криптовалюты, финансы, новости, мир, биткоин, криптовалюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Стоимость биткоина поднялась выше 45 тысяч долларов, достигнув этой отметки впервые с 5 апреля 2022 года, свидетельствуют данные площадки Coindesk.
По данным на 04:05 мск, стоимость биткоина возросла на 6,33% — до 45 173 долларов, к 04:09 мск, биткоин продолжил рост и некоторое время держался на отметке в 45 374 доллара, что составило +6,93%.
Ранее 3 декабря стоимость биткоина превысила 42 тысячи долларов впервые с 10 апреля 2022 года.