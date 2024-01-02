МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Стоимость биткоина поднялась выше 45 тысяч долларов, достигнув этой отметки впервые с 5 апреля 2022 года, свидетельствуют данные площадки Coindesk. Минфин разработал законопроект об "экспорте криптовалют"

По данным на 04:05 мск, стоимость биткоина возросла на 6,33% — до 45 173 долларов, к 04:09 мск, биткоин продолжил рост и некоторое время держался на отметке в 45 374 доллара, что составило +6,93%.

Ранее 3 декабря стоимость биткоина превысила 42 тысячи долларов впервые с 10 апреля 2022 года.