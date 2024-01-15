МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Настроение участников рынка криптовалют перешло в "нейтральную" зону спустя три месяца пребывания в фазе "жадности", пишет РБК. Стало известно, когда станет доступна первая в мире халяльная криптовалюта

Согласно изданию, по прошествии пяти дней после одобрения биткоин-ETF индекс страха и жадности опустился с 76 пунктов до 52 из возможных 100. Отмечается, что индикатор оставался на территории "жадности" с 24 октября 2023 года и достиг максимума за два года в 76 пунктов 9 января в преддверии одобрения в США спотовых биржевых фондов на биткоин.

В зоне "чрезвычайной жадности" значение индикатора держалось и 11 января, в первый день торгов новым инструментом, после чего начало падать, следует из публикации.

Согласно данным TradingView, на данный момент биткоин переходит по цене 42 200 долларов.

Согласно данным новостного издания CNNMoney, индекс страха и жадности анализирует различные тенденции и показатели рынка, чтобы определить, испытывают ли участники рынка жадность или страх. Оценка 0 указывает на крайний страх, а 100 — на крайнюю жадность. Оценка 50 показывает, что рынок относительно нейтрален.

Высокий страх на рынке указывает на то, что криптовалюты недооценены. Это может привести к массовым продажам валют и чрезмерной панике.

В том случае, если инвесторы и трейдеры проявляют жадность, есть вероятность переоценки и пузыря.