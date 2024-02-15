ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 фев — ПРАЙМ. Вовлеченность российских банков в покупку криптовалюты напрямую через иностранные криптобиржи в настоящее время невысокая, заявила зампредседателя Банка России Ольга Полякова на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах". Индекс страха и жадности криптовалют вернулся к “нейтральным” уровням

"Если иметь в виду прямую покупку криптовалюты через иностранные криптобиржи, именно прямую, то на сегодняшний день мы оцениваем вовлеченность банковского сектора в такого рода операции как невысокую", — сказала она.

Полякова добавила при этом, что криптовалюты для трансграничных и внешнеэкономических расчетов используются чаще, чем два-три года назад.

"Однако ее (криптовалюты — ред.) доля во всем именно легальном, подчеркиваю это слово, легальном российском финансовом рынке все так же невелика", — заметила она.