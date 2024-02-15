2024-02-15T09:11:49+03:00
2024-02-15T09:11:49+03:00
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https://1prime.ru/cripta/20240215/843073461.html
В ЦБ оценили вовлеченность российских банков в покупку криптовалюты
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Вовлеченность российских банков в покупку криптовалюты напрямую через иностранные криптобиржи в настоящее время невысокая, заявила зампредседателя Банка России Ольга Полякова на... ПРАЙМ, 15.02.2024
криптовалюты, финансы, новости, россия, цб, криптовалюта
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 фев — ПРАЙМ. Вовлеченность российских банков в покупку криптовалюты напрямую через иностранные криптобиржи в настоящее время невысокая, заявила зампредседателя Банка России Ольга Полякова на Уральском форуме "Кибербезопасность в финансах".
"Если иметь в виду прямую покупку криптовалюты через иностранные криптобиржи, именно прямую, то на сегодняшний день мы оцениваем вовлеченность банковского сектора в такого рода операции как невысокую", — сказала она.
Полякова добавила при этом, что криптовалюты для трансграничных и внешнеэкономических расчетов используются чаще, чем два-три года назад.
"Однако ее (криптовалюты — ред.) доля во всем именно легальном, подчеркиваю это слово, легальном российском финансовом рынке все так же невелика", — заметила она.