МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Начавшийся из-за пандемии коронавируса кризис, который стал причиной массового оттока арендаторов жилой недвижимости из крупных российских городов, продолжает давить на рынок: средние ставки стагнируют, пишет "Коммерсант". Россиянам напомнили о налоговых изменениях в сфере недвижимости

Опрошенные изданием эксперты рынка заявляют, что не ждут роста цен на аренду жилья и в 2021 году. При этом консультанты предупреждают, что многие собственники квартир все еще неохотно идут на уступки и отказываются снижать арендную ставку.

Газета отмечает, что такая ситуация продлится недолго. "Если прогнозы участников рынка верны, то в скором времени рынок съемного жилья может ждать резкий рост предложения, который вынудит наймодателей пересмотреть политику", — пишет "Ъ".

По данным ЦИАН, на которые ссылается газета, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в 16 крупнейших городах России в январе 2021 года составляет 17,1 тысячи рублей. Двухкомнатной — 24,2 тысячи рублей. Рост к декабрю составил 1,2% и 1,1% соответственно.

Формально удалось преодолеть кризисный спад: они превышают показатели за январь 2020 года, пишет издание.

"Похожие оценки у аналитиков "Этажей". Из них следует, что однушка в городе-миллионнике сейчас стоит в среднем 17,6 тыс. руб. в месяц, двушка — 24 тысячи", — отмечается в материале.