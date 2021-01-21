МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Мосжилинспекция не проводит специальные рейды для проверки законности перепланировок в московских квартирах, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе надзорного органа. В России начались массовые рейды по квартирам

Ранее в СМИ появилась информация о том, что инспекторы начали массово обходить дома, интересуясь любыми несогласованными изменениями и обращая внимание не только на снесенные стены или дополнительно протянутые коммуникации, но и на снятые двери.

"Информация о массовых проверках квартир на предмет выявления незаконной перепланировки недостоверна. Это выдумка. Невозможно провести какой-то рейд, поскольку мы не обладаем полномочиями для проникновения в квартиру", — подчеркнули в Мосжилинспекции.

В инспекции указали, что надзорный орган работает только на основании обращений и самовольно попасть в помещение собственника не может. "Основанием для проверки служит обращение граждан о случаях самовольной перепланировки. Также жалобы поступают от органов исполнительной власти и управляющих компаний. Попасть в квартиру мы можем только с согласия собственника помещения либо по решению суда", — напомнили в ведомстве.

"При поступлении обращения Мосжилинспекция проводит проверку помещения на предмет его соответствия технической документации. В случае выявления самовольной перепланировки виновное лицо привлекается к административной ответственности, а также ему выдается предписание о приведении помещения в первоначальное состояние", — добавили в пресс-службе.