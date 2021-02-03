МОСКВА, 3 фев – РИА Недвижимость. Оплачивать как обязательные, так и дополнительные жилищные услуги необходимо всем жильцам дома независимо от того, как часто они ими пользуются, в противном случае владельцам квартир может грозить взыскание задолженности через суд, рассказали опрошенные РИА Недвижимость эксперты. Юрист рассказал, в каких случаях могут забрать даже единственное жилье

К обязательным жилищным услугам относятся услуги по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества, напоминает директор департамента ЖКХ ГК "Инград" Елена Рыжова. В качестве примера она приводит проверку состояния систем водоснабжения, водоотведения, электрохозяйства, лифтового оборудования, уборку нежилых общедомовых помещений — подъездов, чердаков и подвалов. Также в этом списке — вывоз мусора, уход за придомовой территорией, а в зимний период — уборка и вывоз снега и льда с придомовой территории и кровли, обработка тротуаров и проездов противогололедными средствами.

Коммунальные ресурсы на содержание общедомового имущества также относятся к сфере жилищных услуг, говорит директор группы "Комфорт" Михаил Загвоздин.

Существуют и дополнительные, то есть необязательные жилищные услуги, их наличие и сроки предоставления определяются общим собранием собственников, а для досрочного пересмотра решения проводят новое собрание. Самые распространенные среди таких услуг – это консьерж в доме и домофоны, комментирует эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук.

"Оплата обязательных и дополнительных жилищных услуг необходима для всех жильцов дома. Неуплата грозит начислением пени и взысканием задолженности управляющей организацией через суд", — напоминает он.

Действие протокола общего собрания распространяется на весь дом в целом, а не на его подъезды или отдельные этажи, поясняет операционный директор ГК "ПИК-Комфорт" Олег Малахов. Рыжова из компании "Инград" отмечает, что существует практика, когда отдельный подъезд нанимает консьержа без решения общего собрания, но в таком случае деньги на зарплату консьержу жильцы собирают сами, а воздействовать на неплательщика через суд нет возможности.

"Договор утверждается на период от одного года до пяти лет и почти всегда предусматривает его пролонгацию на тот же срок, если иное решение не принято общим собранием. Пересмотреть условия договора собственники могут в любой момент, при этом управляющая организация вправе не согласиться с предложенными условиями, если они не являются обязательными по жилищному законодательству. Ведь договор – это гражданские правоотношения, предполагающие согласие с его условиями обеих сторон", — комментирует Загвоздин из "Комфорт".

Если несколько дней в доме не работал лифт, домофон или не было консьержа, то управляющая компания выполняет перерасчет, но для этого жильцам необходимо самим обратиться к ней с соответствующим заявлением, уточняют в "ПИК-Комфорт".

Чтобы отказаться от какой-либо дополнительной услуги, нужно обратиться напрямую к ее поставщику, говорит Рыжова из "Инграда". Но, по ее словам, если дополнительные сервисы предполагали оборудование на двери подъезда, то его демонтаж (как и монтаж) проводится только после согласования работ с управляющей организацией и разрешения на собрании собственников жилья.

Существуют и индивидуальные жилищные услуги. ТВ-антенны, домофонные трубки в квартире (не домофон в подъезде) и интернет подключаются и отключаются по желанию отдельных собственников, напоминает Малахов из "Комфорта". До момента отключения услуга должна обязательно оплачиваться.