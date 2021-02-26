МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. Уже с 1 марта в России вступят в силу новые санитарно-эпидемиологические правила, касающиеся проживания в многоквартирных домах. Россиян предупредили о новых правилах для машин во дворах

Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на Постановление Главного государственного санитарного врача страны, датированного 28.01.2021, речь идет о новых требованиях к устройству, оборудованию и содержанию зданий и помещений.

Это будет особо важно для жителей многоэтажных многоквартирных домов.

Итак, управляющая компания (УК) будет обязана не реже одного раза в месяц проводить очистку, промывку и дезинфекцию мусоропровода.

Владельцам и арендаторам помещений, расположенных над паркингами многоквартирных домов, будет запрещено использовать площадь для работы с детьми и медицинских организаций.

Что касается автомобилистов, то им на придомовой территории будет запрещено мыть машины, сливать топливо, а также регулировать звуковые сигналы и тормоза.

Также окажется запрещено проводить разгрузку товаров и материалов в магазины и офисы, если это будет происходить со стороны жилых домов, где расположены входы в подъезды.

Новые требования будут регулировать еще и качество питьевой воды, воздуха, обращение с отходами и тругих аспектов.

Эти санитарные правила будут действовать до 1 марта 2027 года.