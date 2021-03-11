МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. Большинство региональных застройщиков выступают за продление льготной ипотеки, заявил РИА Недвижимость замминистра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин. Эксперт прогнозирует опережающий рост цен на жилье в ряде регионов

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину и Минстрою совместно с ЦБ РФ до 15 апреля подготовить предложения по дальнейшей реализации льготных ипотечных программ. При этом глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что антикризисную программу льготной ипотеки на новостройки можно было бы продлить без негативных эффектов в 24 регионах: Башкортостане, Удмуртии, Мордовии, Алтае, Дагестане, Чечне, Ингушетии, Ставропольском крае, Новосибирской, Ростовской, Челябинской, Ярославской, Саратовской, Волгоградской, Тверской, Ульяновской, Кировской, Ивановской, Оренбургской, Омской, Псковской, Астраханской, Томской и Курганской областях.

По словам Стасишина, министерство строительства и ЖКХ регулярно проводит выездные встречи и совещания, на которых в том числе получает обратную связь по программе льготной ипотеки. Он подчеркнул, что значительный позитивный эффект программы для рынка органы власти и строительные компании отмечают во многих субъектах.

"В значительной части этих регионов льготная ипотека позволила восстановить спрос на рынке жилья, при этом стоимость жилищного строительства в них не увеличилась. Региональные застройщики, в свою очередь, часто благодарят правительство России и Центральный банк РФ за поддержку в виде субсидирования ипотеки, которое в сложных экономических условиях стало "спасательным кругом" для стройотрасли. Большинство из них просит продлить программу, чтобы поддержать существующий спрос, сохранить набранные темпы строительства и при этом обеспечить доступность покупки жилья для жителей регионов", – сказал замглавы Минстроя. Набиуллина назвала регионы, где можно продлить льготную ипотеку

Чиновник выразил мнение, что это значимые факторы, которые также должны учитываться при рассмотрении вопроса о продлении льготной ипотеки.

Правительство в рамках антикризисных мер запустило весной прошлого года программу субсидирования процентных ставок по ипотеке на новостройки до 6,5%. Изначально она действовала до 1 ноября 2020 года, но в конце октября власти продлили программу до 1 июля 2021 года. Одновременно Банк России снижал ключевую ставку — в июле она достигла исторического минимума в 4,25% годовых. На этом фоне средняя ставка по ипотеке опустилась к концу года до 7,36%, а россияне нарастили долги по жилищным кредитам до рекордных 9,1 триллиона рублей.