МОСКВА, 18 мар – ПРАЙМ. Новые незаконные самовольные постройки в настоящее время в России не появляются, сообщил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин на заседании совета по вопросам жилищного строительства и содействия развитию жилищно-коммунального комплекса при Совете Федерации. Власти рассказали о необходимости поиска около 1,2 миллиона строителей

"На мой взгляд, сегодня уже нет новых самовольных построек, в которых наши граждане будут каким-то образом приобретать метры. Новых точно нет, а с теми, что образовались за последние где-то 10 лет, конечно, нужно разбираться с муниципалитетами", — сказал заместитель министра.

По его словам, все главы муниципалитетов и их заместители знают точную картину в своих городах, поэтому ответственность за появление незаконных построек должна лежать на них.

"Мы уточним требования к надзорным (органам — ред), мы поможем муниципалитетам с обследованием… я считаю, что это должна быть прямая ответственность главы муниципалитета и его заместителя, который отвечает за строительство. А с точки зрения приказов и документов, мы готовы что-то подправлять", — отметил Стасишин. СМИ рассказали, как получить льготную ипотеку на "вторичку" и частный дом

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий отметил в свою очередь, что проблему с самовольными постройками могло бы решить введение уголовной ответственности для курирующих эту отрасль органов стройконтроля. "Мы имеем возможность напрочь исключить такого рода преступления, если будет введено уголовное наказание за невыполнение своего функционала со стороны работников стройконтроля", — сказал он.

Стасишин отметил, что ведомство может принять участие в разработке такого законопроекта.