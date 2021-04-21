МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. "Морально устаревшее" жилье — это не только "хрущевки" и старые панельные дома, но зачастую и современные многоэтажки. О том, каковы главные признаки такой недвижимости, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на экспертов "Агентства инвестиций в недвижимость Москвы". Адвокат рассказал, когда в вашу квартиру могут подселить чужаков

По их мнению, первый фактор, который отличает комфортное жилье от некомфортного, — количество жильцов. В "муравейниках" (домах с большим числом квартир) почти всегда есть проблемы с парковкой, детскими садами, школами, лифтами.

Еще один немаловажный фактор фактор — транспортная доступность. "Если микрорайон обслуживает одна остановка общественного транспорта, то очередь будет и утром, и вечером. Особенно это сложно, если до комплекса нельзя добраться как-то по-иному, от другого метро", — подчеркивают специалисты.

В идеале вне квартиры должен быть современный коридор, достаточно широкий, чтобы каждый мог туда что-то поставить, например, велосипед или коляску. Кроме того, в подъезде обязательно должен быть грузовой лифт. Обязательно наличие в квартире балконов на два окна. В "двушках" и "трешках" кухни не должны быть меньше десяти квадратных метров. Россиян предупредили о росте цен на квартиры в 2021 году

Важна и форма комнат в квартире, подчеркивают эксперты: она должна быть близка к квадрату. Между тем в настоящее время застройщики очень часто предлагают квартиры с длинными комнатами — в них неудобно жить. "Сегодня люди покупают лишь бы что, только чтобы вложить (сбережения). При этом, конечно, перепродажа такого объекта будет более долгой и сложной", — резюмировали специалисты.