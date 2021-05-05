СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая — ПРАЙМ. Темпы строительства жилья в Крыму нужно увеличить, что позволит сдержать рост цен на недвижимость, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. ФАС проверит ценообразование на рынке недвижимости

"Самое главное — надо больше строить. Чтобы не росла цена, нужно, чтобы больше было предложений", — сказал Хуснуллин журналистам.

Вице-премьер подчеркнул, что в рамках визита в Крым подробно обсудил программу всех видов кредитования строительства жилья.