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2021
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Хуснуллин предложил увеличить темпы строительства жилья в Крыму
Недвижимость
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Темпы строительства жилья в Крыму нужно увеличить, что позволит сдержать рост цен на недвижимость, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. "Самое главное — надо больше... ПРАЙМ, 05.05.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая — ПРАЙМ. Темпы строительства жилья в Крыму нужно увеличить, что позволит сдержать рост цен на недвижимость, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин.
"Самое главное — надо больше строить. Чтобы не росла цена, нужно, чтобы больше было предложений", — сказал Хуснуллин журналистам.
Вице-премьер подчеркнул, что в рамках визита в Крым подробно обсудил программу всех видов кредитования строительства жилья.