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Сенатор предложил запретить чиновникам владеть зарубежной недвижимостью
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Необходимо ввести запрет для госчиновников не только иметь счета в зарубежных банках, но и владеть зарубежной недвижимостью, заявил РИА Новости сенатор Сергей Цеков. "На любого... ПРАЙМ, 17.05.2021
совет федерации, недвижимость, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Необходимо ввести запрет для госчиновников не только иметь счета в зарубежных банках, но и владеть зарубежной недвижимостью, заявил РИА Новости сенатор Сергей Цеков.
"На любого гражданина России, владеющего иностранной недвижимостью, может оказываться давление, и с этой целью арестовать эту недвижимость или запретить пользоваться. Я считаю, что необходимо вводить запрет для госчиновников владеть недвижимостью за рубежом по аналогии со счетами в зарубежных банках", — сказал парламентарий.
Он напомнил, что был принят закон, который ввел запрет госчиновникам иметь зарубежные счета, однако от запрета на владение недвижимостью в других странах было решено отказаться.
"Хотя я считаю, что здесь и недвижимость, и банковские счета — это одно и то же в этом контексте. И то, и другое можно арестовать. И владея зарубежной недвижимостью, ты даешь возможность на тебя в определенном плане воздействовать", — считает Цеков.