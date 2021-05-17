МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Необходимо ввести запрет для госчиновников не только иметь счета в зарубежных банках, но и владеть зарубежной недвижимостью, заявил РИА Новости сенатор Сергей Цеков. Регионы выходят на рынок облигаций

"На любого гражданина России, владеющего иностранной недвижимостью, может оказываться давление, и с этой целью арестовать эту недвижимость или запретить пользоваться. Я считаю, что необходимо вводить запрет для госчиновников владеть недвижимостью за рубежом по аналогии со счетами в зарубежных банках", — сказал парламентарий.

Он напомнил, что был принят закон, который ввел запрет госчиновникам иметь зарубежные счета, однако от запрета на владение недвижимостью в других странах было решено отказаться.

"Хотя я считаю, что здесь и недвижимость, и банковские счета — это одно и то же в этом контексте. И то, и другое можно арестовать. И владея зарубежной недвижимостью, ты даешь возможность на тебя в определенном плане воздействовать", — считает Цеков.