МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Десять самых дорогих объектов недвижимости с одной спальней было названо специалистами сервиса по поиску недвижимости ЦИАН в Москве. Из подсчетов исключили лоты со свободной планировкой, в которых можно выделить больше одной комнаты, а также квартиры и апартаменты с чрезмерно крупным метражом для этой категории — более 80 квадратных метров. Об этом сообщают "Известия". Назван фактор, из-за которого растут цены на квартиры

Отмечается, что в настоящее время в экспозиции на столичном рынке выставлено около 25 тысяч однокомнатных квартир и студий. Представлено более 500 "однушек" стоимостью от 25 миллионов рублей, а примерно 70 лотов стоят от 50 миллионов рублей.

На первом месте оказался клубный дом Turgenev в Костянском переулке. Однокомнатная квартира там стоит 95,21 миллионов рублей. Ее площадь составляет 75,25 квадратных метров.

На втором месте — однокомнатные апартаменты на Новом Арбате в ЖК "Звезды Арбата" площадью 75,60 квадратных метров. Цена вопроса составляет 87,39 миллионов рублей.

Замыкает тройку лидеров ЖК Barrin House на Малой Пироговской улице. "Однушка" площадью 70,10 квадратных метров стоит здесь 84 миллионов рублей.

Далее идут: арбатский ЖК Turandot Residences — 73,41 миллионов рублей за "однушку" площадью 75,60 квадратных метров; ЖК "Садовые кварталы" на улице Ефремова — 72,50 миллионов рублей за 69,20 квадратных метров; ЖК "Итальянский квартал" на улице Фадеева — 63,90 миллионов рублей за 50 квадратных метров; ЖК "Большая Дмитровка IX" на одноименной улице — 62,76 миллионов рублей за 52,30 квадратных метров; клубный дом Artisan на Арбате — 56,44 миллионов рублей за 65,10 квадратных метров; ЖК "Дизайнерский дом Eleven" на Звенигородском шоссе — 55,68 миллионов рублей за 76,09 квадратных метров и ЖК "Титул на Якиманке" во во втором Хвостовом переулке — 54,95 миллионов рублей за 63,15 квадратных метров.