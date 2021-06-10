МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Запуск новых проектов многоквартирных домов с начала года увеличился в 64 из 79 регионов России, где строится жилье в рамках закона о долевом строительстве 214-ФЗ, говорится в сообщении компании "Дом.РФ". Многодетные семьи получат дополнительные средства для погашения ипотеки

В общей сложности с января по май в стране запущено 14,9 миллиона квадратных метров нового жилья, что на 78% больше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом в 35 регионах объемы строительства выросли в два раза и более, отмечается в нем.

"Рост запусков новых жилых строек наблюдается уже 10 месяцев подряд. Такая динамика, прежде всего, связана с востребованностью льготной ипотеки на новостройки. Продление программы ещё на один год и расширение "Семейной ипотеки" даст импульс жилищному строительству — будут запускаться новые проекты. Это сбалансирует предложение и спрос", – цитирует пресс-служба гендиректора компании Виталия Мутко.

Больше всего новых проектов за пять месяцев этого года начато в Москве и Московской области – 2,1 миллиона квадратных метров и 1,2 миллиона "квадратов" соответственно. Прирост запусков по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 1 миллион квадратных метров Москве и 500 тысяч в Подмосковье. Далее следуют Новосибирская, Свердловская и Воронежская области, где запуски новых проектов многоквартирного жилья в январе – мае 2021 года на 355–375 тысяч квадратных метров превысили показатели за январь – май 2020 года, указывается в релизе.

По темпам роста опережает всех Ставропольский край, где за пять месяцев объем запусков новых проектов в 5,6 раза превысил показатель за аналогичный период прошлого года. Высокие темпы роста показали Удмуртская Республика (в 5,2 раза) и Воронежская область (в 3,4 раза).

Нижегородская область по итогам мая впервые вошла в число регионов с объемом многоквартирного жилья в стадии строительства более 1 миллиона квадратных благодаря росту запусков новых проектов. За пять месяцев здесь запущено 246 тысяч "квадратов" нового жилья, говорится в сообщении.