МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Россияне снизили свою активность в покупке жилья из-за повышения ставок по ипотеке и предстоящего ограничения размера льготных кредитов до 3 миллионов рублей, пишет агентство Regnum со ссылкой на партнера юридической компании, члена свердловского областного отделения "Партии Роста" Алексея Головченко. Эксперт назвал наиболее перспективные темы переговоров Путина и Байдена

По словам эксперта, жители страны начали массово отказываться от идеи покупки жилья. Причина: удорожание ипотеки и рост цен на квартиры.

"Цены на недвижимость ощутимо возросли, а вместе с ними и ежемесячные платежи по ипотеке, став дорогими для среднестатистической российской семьи — несмотря на действие льготной ипотеки", — отметил собеседник агентства.

На фоне этих изменений, отмечает специалист, доходы населения не увеличились. Поэтому гражданам негде взять "дополнительные ресурсы" для выплаты крупных платежей по ипотеке.

Он добавил, что еще одним фактором роста цен на новостройки в России стал рост цен на строительные материалы и увеличение затрат застройщика на рабочую силу.

По его словам, цены на металл, цемент и дерево выросли в два-три раза.

"Существенно выросла себестоимость строительства", — признает Головченко.

Он добавил, что в обозримом будущем не стоит ждать от девелоперов ни снижения цен, ни их роста. Возможна только корректировка на 5-10%, подытожил он.