МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Ноябрь 2021 года станет поворотным для российского рынка недвижимости — именно к этому моменту люди станут намного медленнее покупать жилье по завышенным ценам, рассказал РИА Недвижимость Алексей Гальцев, основатель IT-компании Realiste. Россияне начали массово отказываться от идеи покупки жилья

"Ноябрь 2021 года станет концом "рынка продавца" и началом "рынка покупателя". После этого цены на недвижимость еще какое-то время будут держаться на прежнем уровне — в режиме ожидания. Затем, еще через 4-5 месяцев, собственники пересмотрят свои цены на квартиры и пойдут на уступки", — отметил Гальцев, ссылаясь на расчеты искусственного интеллекта Realiste.

По его словам, в этом момент у продавцов и девелоперов уже можно будет получить скидку в размере 10% и даже 15%.

Как уточняет Гальцев, расчеты показывают, что в ноябре 2021 года будет зафиксирована максимальная цена на недвижимость при среднем сроке продажи квартиры в 50 дней. Затем проявится тенденция к снижению цены или увеличению срока продажи.

"В таком случае есть реальный шанс, что рыночная цена на недвижимость в некоторых районах крупных городов опустится на 30% в течение следующего за этой точкой года", — отметил он, пояснив, что речь идет о периоде с ноября 2021 года до ноября 2022 года.