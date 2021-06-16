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Искусственный интеллект вычислил, когда цены на жилье перестанут расти
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Ноябрь 2021 года станет поворотным для российского рынка недвижимости — именно к этому моменту люди станут намного медленнее покупать жилье по завышенным ценам, рассказал РИА... ПРАЙМ, 16.06.2021
жилье, рост цен, недвижимость, недвижимость, новости, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Ноябрь 2021 года станет поворотным для российского рынка недвижимости — именно к этому моменту люди станут намного медленнее покупать жилье по завышенным ценам, рассказал РИА Недвижимость Алексей Гальцев, основатель IT-компании Realiste.
"Ноябрь 2021 года станет концом "рынка продавца" и началом "рынка покупателя". После этого цены на недвижимость еще какое-то время будут держаться на прежнем уровне — в режиме ожидания. Затем, еще через 4-5 месяцев, собственники пересмотрят свои цены на квартиры и пойдут на уступки", — отметил Гальцев, ссылаясь на расчеты искусственного интеллекта Realiste.
По его словам, в этом момент у продавцов и девелоперов уже можно будет получить скидку в размере 10% и даже 15%.
Как уточняет Гальцев, расчеты показывают, что в ноябре 2021 года будет зафиксирована максимальная цена на недвижимость при среднем сроке продажи квартиры в 50 дней. Затем проявится тенденция к снижению цены или увеличению срока продажи.
"В таком случае есть реальный шанс, что рыночная цена на недвижимость в некоторых районах крупных городов опустится на 30% в течение следующего за этой точкой года", — отметил он, пояснив, что речь идет о периоде с ноября 2021 года до ноября 2022 года.