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https://1prime.ru/development/20210617/833957494.html
Минстрой призвал застройщиков сдерживать цены на жилье
Недвижимость
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Застройщики должны смотреть на перспективу и сдерживать рост цен на жилье, так как в случае ухудшения ситуации на рынке Минстрою будет сложно просить о дополнительных мерах... ПРАЙМ, 17.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Застройщики должны смотреть на перспективу и сдерживать рост цен на жилье, так как в случае ухудшения ситуации на рынке Минстрою будет сложно просить о дополнительных мерах поддержки, сообщил замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.
"В случае ситуаций, связанных с пандемией или еще с чем-либо, что может привести к ухудшению ситуации на рынке, нам будет очень сложно просить о дополнительных мерах поддержки. В ответ нам скажут посмотреть на цену квадратного метра. Мы играем сегодня вдолгую и просим вас тоже так смотреть, а не в моменте, что сегодня продам максимально", — сказал он на конференции РБК.
Ранее Минстрой рассказал о причинах роста цен в ответ на отчет Счетной палаты, предупредившей об опасности нового макроэкономического кризиса в России из-за ускоренного роста ипотечного кредитования. Среди ключевых факторов удорожания недвижимости отмечались ограничительные меры в связи с COVID-19, острый дефицит рабочей силы, общемировая конъюнктура и рост цен на стройматериалы.