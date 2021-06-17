МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Застройщики должны смотреть на перспективу и сдерживать рост цен на жилье, так как в случае ухудшения ситуации на рынке Минстрою будет сложно просить о дополнительных мерах поддержки, сообщил замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин. В России может вырасти число обманутых дольщиков

"В случае ситуаций, связанных с пандемией или еще с чем-либо, что может привести к ухудшению ситуации на рынке, нам будет очень сложно просить о дополнительных мерах поддержки. В ответ нам скажут посмотреть на цену квадратного метра. Мы играем сегодня вдолгую и просим вас тоже так смотреть, а не в моменте, что сегодня продам максимально", — сказал он на конференции РБК.

Ранее Минстрой рассказал о причинах роста цен в ответ на отчет Счетной палаты, предупредившей об опасности нового макроэкономического кризиса в России из-за ускоренного роста ипотечного кредитования. Среди ключевых факторов удорожания недвижимости отмечались ограничительные меры в связи с COVID-19, острый дефицит рабочей силы, общемировая конъюнктура и рост цен на стройматериалы.