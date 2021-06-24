МОСКВА, 24 июн – ПРАЙМ. Объемы строительства жилья в России ежегодно должны увеличиваться на 4-5%, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Хуснуллин хочет привлечь в Россию пять миллионов трудовых мигрантов

"Каждый год надо ставить задачу увеличивать объем ввода жилья на 5 миллионов квадратных метров. На четыре-пять процентов в год мы можем прирастать, я это говорю не просто так, а по цифрам о действующих разрешениях на строительство по многоквартирному жилью", — отметил он, выступая на семинаре-совещании по вопросу достижения показателей национальных целей в сфере жилищного строительства и инфраструктурного развития регионов.

Вице-премьер напомнил, что в 2021 году стоят задачи сдать более 85 миллионов квадратных метров жилья, а по итогам первых 4 месяцев этого года уже введено на 30% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

При этом, по его мнению, нужно "навалиться на индивидуальное жилье".

"Прошу пересмотреть ваши планы по вводу жилья на увеличение", — сказал Хуснуллин, обращаясь к губернаторам, присутствующим на семинаре.