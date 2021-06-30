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Власти будут стремиться стабилизировать цены на строительном рынке
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти будут стремиться стабилизировать ситуацию с ценами на строительном рынке. В ходе прямой линии Путину задали вопрос о стремительном... ПРАЙМ, 30.06.2021
владимир путин, строительство, рост цен, недвижимость, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти будут стремиться стабилизировать ситуацию с ценами на строительном рынке.
В ходе прямой линии Путину задали вопрос о стремительном росте цен на стройматериалы.
"Будем стремиться к тому, чтобы стабилизировать (цены — ред.) и на строительном рынке", — сказал президент.