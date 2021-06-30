МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин заявил, что власти будут стремиться стабилизировать ситуацию с ценами на строительном рынке. Путин объяснил, почему российская морковь стоит дороже бананов

В ходе прямой линии Путину задали вопрос о стремительном росте цен на стройматериалы.

"Будем стремиться к тому, чтобы стабилизировать (цены — ред.) и на строительном рынке", — сказал президент.