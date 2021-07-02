МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. В Москве стройкам, которые ведутся в рамках программы реновации, не хватает порядка 7 тысяч рабочих, сообщил РИА Недвижимость на Московском урбанистическом форуме руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.

"По нашим оценкам, компаниям, работающим по программе, и Фонду реновации месяц назад в среднем не хватало около семи тысяч рабочих", — сказал он.

По словам чиновника, оперативно повлиять на ситуацию исключительно административными мерами невозможно. "Надо менять количество на какие-то другие способы достижения результата", — отметил он.

Лёвкин пояснил, что прежде всего это касается повышения производительности труда сотрудников и механизации всех процессов. Все операции должны вестись строго по технологическим картам, игнорирование которых приводит к потерям производительности. Более эффективной реализацию проектов сделает также применение BIM-технологий. "В совокупности это приведёт к тому, что вместо условных ста человек работу могут выполнить семьдесят", — резюмировал он.

При этом Лёвкин выразил надежду, что перебои с рабочими не отразятся на реализации программы реновации и пересматривать графики переселения не придётся.