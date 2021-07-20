МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Среди туристических локаций посуточная аренда за последние два года максимально подешевела в городах вдоль Волги — Самаре, Нижнем Новгороде и Волгограде, где произошло снижение на 14-26%, говорится в сообщении сервиса по продаже и аренде недвижимости ЦИАН. Цены на квартиры в Москве перешагнули психологический рубеж

В нем указывается, что в сравнении в июлем 2019 года посуточная аренда в Самаре упала на 26%, Нижнем Новгороде на 16,2%, в Волгограде на 13,9%. Кроме того, ставка снизилась в таких популярных среди туристов городах, как Коломна (-4,4%), Тула (-3,9%), Рязань (-7,0%), что аналитики объясняют однодневными экскурсиями и возможностью не оставаться там на ночь из-за близости Москвы.

"В 16 городах цены за два года снизились. В большинстве своем это не самые очевидные для путешествия локации, которые тем не менее пользуются спросом среди туристов. При этом в столице ставка аренды тоже несколько снизилась по сравнению с летом 2019 года (-3,1%). Здесь причиной могло послужить наличие большой конкуренции как со стороны частников, так и со стороны многочисленных гостиниц и хостелов", — отмечается в сообщении.

Всего ЦИАН изучил рынок посуточной аренды в 50 туристических локациях. Максимальное удорожание произошло на курортах Калининградской области и КМВ (Кавказские Минеральные воды): в Светлогорске (34,5%), Минеральных Водах (33,9%), Зеленоградске (26,9%) и Пятигорске (26,1%). Юристы рассказали, что грозит арендодателям за визит в жилье без спроса

"Примечательно, что посуточная аренда в них подорожала даже сильнее, чем в Сочи и других причерноморских городах. В Сочи произошел рост на 23,5%, в Геленджике — на 23,4%, в остальных курортах меньше. Еще два города, в которых цены выросли более чем на 20%, расположены в тех же регионах. Это Калининград (22,8%) и Кисловодск (20,9%)", — уточняется в сообщении.

В сравнении с июлем 2020 года ставка аренды выросла почти во всех анализируемых городах, кроме не самых популярных турнаправлений — Перми, Смоленска, Астрахани, Чебоксар. Однако в это время была еще достаточно неопределенная ситуация с ковидными ограничениями, уточнили аналитики сервиса.

В сообщении также указывается, что самые высокие ставки аренды отмечены на курортах Калининградской области: 3,89 тысячи рублей в сутки в Зеленоградске и 3,43 тысячи рублей в Светлогорске. Дешевле всего снять жилье получится в Йошкар-Оле (1,42 тысячи рублей за сутки) и Чебоксарах (1,4 тысячи рублей). Более 3 тысяч рублей за сутки придется отдать в "столицах" — Москве (3,16 тысячи рублей) и Санкт-Петербурге (3,18 тысячи рублей).