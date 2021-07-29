МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Ввод жилья в регионах России должен расти не менее чем на 5% в год, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию. Минфин предлагает продавать конфискованное роскошное жилье

Как сообщается на сайте правительства РФ, вице-премьер призвал глав регионов ставить амбициозные цели и не бояться высоких планов. В свою очередь правительство, по словам Хуснуллина, будет находить возможность дополнительно поддерживать такое развитие.

Вице-премьер считает, что субъекты в вопросе строительства и ввода нового жилья должны ставить целевую задачу роста не менее 5% в год, опираясь на три основных показателя – выдача разрешений на строительство, увеличение градостроительного потенциала и получение необходимого финансирования.

"Нам необходимо по стране выйти на средний показатель ввода нового жилья в размере 0,82 "квадрата" на человека. Это непростая работа, но она выполнима. У нас есть финансовые инструменты на развитие инфраструктуры. Дайте всем строить! Но при этом надо смотреть на подход к решению транспортной задачи", — приводятся слова вице-премьера в сообщении.

Он также дал распоряжение по созданию методического пособия по стандартам на капитальный ремонт школ, чтобы не допускать фактов завышения стоимости работ. Кроме того, вице-премьер поручил создать единый реестр объектов с указанием необходимых к проведению ремонтных работ и программ их финансирования. "Мы должны определить отдельную целевую программу ремонта школ и к 2024 году отремонтировать не менее 3 тысяч школ", – заявил Хуснуллин.

Говоря о ходе внедрения механизма комплексного развития территорий, Хуснуллин отметил, что по предварительному анализу реализация механизма КРТ возможна на 446 участках площадью почти 18,4 тысячи гектаров, расположенных на территории 63 субъектов РФ. Градостроительный потенциал указанных участков составляет около 80,5 миллиона квадратных метров жилья.