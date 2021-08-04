МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Россияне на 10-20% стали чаще обращаться в банки за ссудой для покупки готового жилья. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на свои источники в крупнейших кредитных учреждениях. В России подскочил спрос на коммерческую недвижимость

В Райффайзенбанке в июне впервые количество обращений за ипотекой на "вторичке" превысило заявки на другие программы, составив 60%. В прошлом году этот показатель был 44%, рассказал руководитель направления по развитию ипотечного кредитования банка Антон Красильников.

Директор ипотечного бизнеса "Дом.рф" Игорь Ларин отметил, что доля заявок на кредиты для покупки готового жилья в июле выросли до 36%, в январе их было 22%.

Тенденцию смещения интереса заемщиков "Известиям" также подтвердили в Росбанке, "Санкт-Петербурге" и "Открытии".

Банковские эксперты уверены, что основными причинами повышения спроса на готовое жилье в ипотеку являются корректировка условий госпрограммы по льготной ипотеке и низкие ставки. Аналитики предрекают, что повышенный спрос на "вторичку" сохранится до конца 2021 года, при этом цены на "первичку" продолжат расти, а господдержка будет ограничена. В ипотеку россияне будут покупать до 70% готового жилья, резюмируют эксперты.