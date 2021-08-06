МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. За первое полугодие 2021-го число сделок с апартаментами в Москве увеличилось вдвое, что позволило застройщикам выручить более 64 миллиардов рублей, при том что выручка в этом сегменте за аналогичный период прошлого года не превысила 24 миллиардов рублей. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные Росстата и Dataflat.ru. Адвокат посоветовал россиянам выгонять бывших супругов из квартиры

В основном участники рынка отмечают, что резкий рост спроса на жилье без права прописки был ожидаемым — он произошел в сентябре 2020 года, после заявлений вице-премьера Марата Хуснуллина о разработке проекта закона о правовом статусе апартаментов. Законопроект был внесен в Госдуму в апреле текущего года.

Глава совета директоров компании "БЕСТ-Новострой" Ирина Доброхотова отмечает, что покупатели выбирают апартаменты из-за их дешевизны по сравнению с квартирами. "Средний бюджет покупки апартаментов в стандартном сегменте — 5 миллионов рублей, на 50% дешевле квартиры", объяснила она. В настоящее время, по информации Доброхотовой, в старых границах Москвы экспонируются 5,28 тысячи апартаментов в новостройках, или 22% от общего числа продаваемых на рынке лотов.