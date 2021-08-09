МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Снижение цен на аренду жилой недвижимости, которое наметилось с началом пандемии коронавируса в прошлом 2020 году, в большинстве российских городов прекратилось.

Как пишет "Лента.ру" со ссылкой на данные ЦИАН и Банка России, часть арендодателей уже компенсировали себе финансовые потери. Издание отмечает, что сдавать недвижимость все еще выгоднее, чем держать деньги в банке, однако полученная рента "съедается" инфляцией.

В крупных (свыше миллиона жителей) российских городах средний уровень доходности от сдачи жилья в аренду опустился до 5,6% годовых, подсчитали аналитики ЦИАН.

В то еж время средняя ставка по вкладу (сроком от года; данные ЦБ) — 5,46%. То есть доходность аренды на 0,14% выше.

Таким образом, сдавать квартиру выгоднее, чем нести деньги в банк, но получаемые хозяевами доходы не обгоняют текущие темпы инфляции. Фактически арендодатели с большим трудом "выходят в ноль" из-за обесценивания денег.