МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Объем инвестиций в российскую недвижимость в первом полугодии 2021 года вырос в сравнении с январем-июнем прошлого года на 50% — до 188 миллиардов рублей, говорится в сообщении консалтинговой компании CBRE. Названа доля россиян, готовых уехать в другой город ради высокой зарплаты

В нем указывается, что по итогам второго квартала 2021 года объем инвестиций составил 117 миллиардов рублей, что является максимальным квартальным значением с конца 2017 года и вдвое больше результатов аналогичного периода прошлого года.

"Сегмент жилой недвижимости является основным драйвером инвестиций и второй квартал подряд бьет рекорд. По итогам первого полугодия 2021 года в участки под жилое строительство было вложено 119 миллиардов рублей, что является максимальным значением за всю историю рынка и на 23% превосходит показатель за весь 2020 год", — отмечается в сообщении.

Объем вложений в сегменты коммерческой недвижимости за полгода составил около 69 миллиардов рублей — на 9% меньше итогов аналогичного периода 2020 года. На офисную и складскую недвижимость приходится по 12% от объема инвестиций, доля торговой недвижимости — 5%.

"В России мы наблюдаем рост объемов вложений в жилой сегмент в то время, как конверсия сделок в сегментах коммерческой недвижимости остается на низком уровне. Тем не менее, интерес инвесторов увеличивается, мы ожидаем увеличение вложений в коммерческую недвижимость по итогам года", — цитирует пресс-служба генерального директора CBRE в России Владимира Пинаева.

Аналитики компании полагают, что по итогам 2021 года объем инвестиций в недвижимость России может превзойти предыдущие пиковые значения 2016 и 2017 годов, составив около 330 миллиардов рублей.