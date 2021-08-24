МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Продолжается рост интереса москвичей к льготной программе жилищных кредитов. Любопытно, что ужесточение правил по выдаче ипотеки с 1 июля не сократило число сделок к концу месяца, даже разогнало население в покупке столичной недвижимости. Об этом стало известно по данным аналитики от 24 августа, которые опубликовало управление Росреестра. Эксперт дала совет, как избежать обмана при оформлении ипотеки

Отмечается, что в июле 2021 года в Москве было зарегистрировано 11859 договоров жилищного кредитования. Ведомство отметило увеличение числа сделок по сравнению с июнем (10731 договор) в 1,1 раза или на 10%.

Руководитель столичного управления Росреестра Игорь Майданов отметил, что "ипотечные сделки продолжают демонстрировать рост, несмотря на фактическое сворачивание льготной программы в Москве — более 11,8 тысячи зарегистрированных договоров, что является максимумом этого месяца за все время статистических наблюдений, а также почти на 30% превышает показатель за аналогичный месяц годом ранее и на 48% количество таких договоров в 2019 году".

В ведомстве обратили внимание на абсолютный рекорд жилищного кредитования за первые семь месяцев текущего года. С января по июль 2021-го число договоров по ипотеке достигло 71930, что в 1,5 раза больше (плюс 52%), чем за аналогичный период 2020-го, в 1,4 раза (плюс 43%) превышает количество одобренных сделок в 2019 году.

Москва остается лидером среди российских городов по объему выданных жилищных кредитов, доля столицы среди российских регионов на 12 августа составила больше четверти (27,2%), отметил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.