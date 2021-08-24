МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Надо не только поддержать регионы, переселяющие людей из аварийного жилья, но и запустить новую программу, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде партии "Единая Россия". Путин поддержал ряд инициатив по стимулированию снижения цен

"Сейчас регионы расселяют аварийное жилье, признанное таковым на начало 2017 года. В прошлом году мы добавили на эту программу 50 миллиардов рублей, а сегодня работа идет с опережением графика. До конца текущего года девять регионов страны завершат ее досрочно. Считаю в этой связи, что нужно двигаться дальше: не только поддержать те субъекты федерации, которые активно переселяют людей из аварийных домов, но и запустить новую программу", — сказал Путин.

В новой программе расселения аварийного жилья им будет признано жилье, подлежащее расселению на 1 января 2021 года. По словам президента РФ, по всей стране площадь такого жилья составляет более 11 миллионов квадратных метров.

Кроме того, глава государства предложил выделить на новую программу переселения из аварийного жилья 45 миллиардов рублей из федерального бюджета. "И в качестве первоочередного шага предлагаю выделить на эти цели 45 миллиардов рублей из федерального бюджета", — сказал Путин.