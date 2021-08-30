МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Депутаты Госдумы обсуждают с правительством РФ вопрос о том, чтобы сделать бессрочными ряд принятых ранее временных правовых норм, в том числе дачную амнистию. В Госдуме предложили продлить дачную амнистию до 2031 года

"Мы сейчас с правительством обсуждаем вопрос о том, чтобы вот эти нормы сделать бессрочными", — сказал Крашенников на пресс-конференции, говоря, в частности, и об упрощенном порядке оформления прав граждан на индивидуальные жилые дома и садовые дома.

В декабре 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон о продлении дачной амнистии до 1 марта 2026 года. Он продлевает упрощенный порядок оформления прав граждан на индивидуальные жилые дома и садовые дома, построенные на садовых участках, участках для индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства.