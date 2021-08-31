"Известия": аналитики впервые за год зафиксировали в России заметное снижение стоимости жилья
МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Впервые за год в России зафиксировано заметное снижение цен на жилье. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на опрошенных ими участников рынка недвижимости.
Директор компании "Этажи" Ильдар Хусаинов отметил, что "во многих крупных городах России начали корректироваться цены на рынке новостроек — фаза активного роста прошла, теперь наступил цикл снижения". Он добавил, что средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья снизилась в Омске на полтора процента, в Челябинске — на один процент, в Перми и Уфе — примерно на полпроцента.
Аналитики агентства недвижимости "Мериум" также обратили внимание на падение цен в Москве. По их подсчетам, в июле в Юго-Восточном административном округе средняя стоимость квадратного метра в новых домах снизилась на полтора процента. Аналитики предполагают, что по итогам августа средняя стоимость квадратного метра массовых новостроек в городе может снизиться на 1,7 процента.
Согласно информации системы мониторинга и анализа новостроек bnMap.pro, в столице по итогам июля снизились как средняя стоимость квадратного метра, так и средняя стоимость лота. Так, например, первый показатель опустился с 349 тысяч до 348 тысяч рублей, а второй — с 22 миллионов до 21 миллиона рублей.
Управляющий партнер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский, в свою очередь, уточнил "Известиям", что снижение цен могло случиться из-за сдачи нового объема жилья по более низкой стоимости или за счет точечных скидок, предлагаемых застройщиками в менее ликвидных проектах.
https://1prime.ru/development/20210831/834559344.html