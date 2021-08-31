МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Впервые за год в России зафиксировано заметное снижение цен на жилье. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на опрошенных ими участников рынка недвижимости. Цены на недвижимость в Москве назвали неадекватными

Директор компании "Этажи" Ильдар Хусаинов отметил, что "во многих крупных городах России начали корректироваться цены на рынке новостроек — фаза активного роста прошла, теперь наступил цикл снижения". Он добавил, что средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья снизилась в Омске на полтора процента, в Челябинске — на один процент, в Перми и Уфе — примерно на полпроцента.

Аналитики агентства недвижимости "Мериум" также обратили внимание на падение цен в Москве. По их подсчетам, в июле в Юго-Восточном административном округе средняя стоимость квадратного метра в новых домах снизилась на полтора процента. Аналитики предполагают, что по итогам августа средняя стоимость квадратного метра массовых новостроек в городе может снизиться на 1,7 процента.

Согласно информации системы мониторинга и анализа новостроек bnMap.pro, в столице по итогам июля снизились как средняя стоимость квадратного метра, так и средняя стоимость лота. Так, например, первый показатель опустился с 349 тысяч до 348 тысяч рублей, а второй — с 22 миллионов до 21 миллиона рублей.

Управляющий партнер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский, в свою очередь, уточнил "Известиям", что снижение цен могло случиться из-за сдачи нового объема жилья по более низкой стоимости или за счет точечных скидок, предлагаемых застройщиками в менее ликвидных проектах.