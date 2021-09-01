МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Средний ежемесячный платеж по ипотеке при покупке однокомнатных квартир на вторичном рынке в России сильнее всего за три года вырос в Сочи, Новороссийске, Братске, Нижнекамске и Улан-Удэ, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе консалтинговой группы SRG. Американские фондовые индексы выросли по итогам месяца

По данным компании, средний платеж в Сочи (при ипотеке на "однушки" на 15 лет с первоначальным взносом 30%) за три года вырос на 96,24%, до 46,1 тысячи рублей, в Новороссийске — на 66,5% (до 27,3 тысячи), Братске — на 49,52% (до 11,4 тысячи), Нижнекамске — на 44,15% (до 12,1 тысячи), Улан-Удэ — на 40,12% (до 15,6 тысячи).

При этом ипотека, наоборот, стала выгоднее в Саранске (-1,97%, до 12 тысяч рублей), Комсомольске-на-Амуре (-2,19%, до 9,6 тысячи), Таганроге (-2,64%, до 9,8 тысячи), Нижнем Тагиле (-4,98%, до 8 тысяч), Шахтах (-6,07%, до 7,4 тысячи), Рыбинске (-10,06%, до 7 тысяч) и Орске (-12,64% до 4,8 тысячи).

В Москве средний месячный платеж увеличился на 24,59%, до 64,3 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — на 28,32%, до 38,3 тысячи рублей.

"Средний ежемесячный платеж по ипотеке в 100 крупнейших городах России на однокомнатные квартиры при первоначальном взносе 30%, сроке 15 лет, годовой ставке 8,16% составляет 17,1 тысячи рублей. За три года средний платеж вырос на 20,62% даже с учетом того, что в 2018 году средняя ипотечная ставка составляла 9,77%. Ставка снизилась, однако средняя стоимость однокомнатной квартиры увеличилась на 32,58%", — отметили аналитики компании. СМИ: Facebook усилит цензуру новостной ленты

По их словам, ставка по ипотеке на вторичном рынке к концу года достигнет 9%. В этом случае ежемесячный платеж для однокомнатной квартиры, приобретенной в кредит с 30% первоначальным взносом и сроком 15 лет, вырастет на 4,87%.