МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. На рынке жилья в ближайшем будущем стоит ждать небольшого падения цен, пишет газета "Известия" со ссылкой на аналитиков.

Издание напоминает, что на днях глава Сбербанка Герман Греф предсказал стабилизацию и некоторое снижение цен на жилье в ближайшее время. По его мнению, рынок будет искать новый баланс.

Это может стать хорошей новостью для покупателей. При этом для продавцов — не столь хорошей. Впрочем, строительные компании и банки, выдававшие им кредиты под рост цен, ситуация будет негативной.

Часть опрошенных изданием экспертов уже говорит о возможной господдержке девелоперов в скором вмерени.

Отмечается, что за последний год рост цен на недвижимость оказался впечатляющим.

Только во втором квартале текущего 2021 года цены в среднем по России поднялись на 21%, если говорить о новостройках.

Сошлось сразу много факторов:

высокая динамика рынка до кризиса,



падение ставок по депозитам, побудившее искать другие варианты инвестиций,



многочисленные льготы по ипотеке,



быстрый подъем цен на строительные материалы.



"И даже то, что жилья вводилось и вводится много — в прошлом году эта цифра составила 80,8 млн кв. м, — подорожание жилья никак не останавливало", — отмечают авторы статьи.

В июле цены немного притормозили, по крайней мере в новостройках Москвы и Санкт-Петербурга, но в целом остаются на исключительно высоком уровне.

Теперь, по мнению ряда аналитиков, к которым присоединился Герман Греф, рост стоимости жилья должен притормозить. Но не всё так однозначно. Как рассказал эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский, говорить о стабилизации рынка не приходится.

"Цены не стабилизируются, а просто пойдут вниз, отыгрывая аномальный рост за прошлый год и первое полугодие года текущего. А растущие ставки по ипотеке основательно подстегнут это падение — кредит становится недоступным. Мнения о том, что ЦБ не остановился в поднятии ставки, звучат всё чаще на фоне роста инфляции на прошлой неделе после пяти недель падения", — отметил он.