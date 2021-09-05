Эксперты объяснили газете "Известия", почему жилье скоро начнет дешеветь
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. На рынке жилья в ближайшем будущем стоит ждать небольшого падения цен, пишет газета "Известия" со ссылкой на аналитиков.
Издание напоминает, что на днях глава Сбербанка Герман Греф предсказал стабилизацию и некоторое снижение цен на жилье в ближайшее время. По его мнению, рынок будет искать новый баланс.
Это может стать хорошей новостью для покупателей. При этом для продавцов — не столь хорошей. Впрочем, строительные компании и банки, выдававшие им кредиты под рост цен, ситуация будет негативной.
Часть опрошенных изданием экспертов уже говорит о возможной господдержке девелоперов в скором вмерени.
Отмечается, что за последний год рост цен на недвижимость оказался впечатляющим.
Только во втором квартале текущего 2021 года цены в среднем по России поднялись на 21%, если говорить о новостройках.
Сошлось сразу много факторов:
- высокая динамика рынка до кризиса,
- падение ставок по депозитам, побудившее искать другие варианты инвестиций,
- многочисленные льготы по ипотеке,
- быстрый подъем цен на строительные материалы.
"И даже то, что жилья вводилось и вводится много — в прошлом году эта цифра составила 80,8 млн кв. м, — подорожание жилья никак не останавливало", — отмечают авторы статьи.
В июле цены немного притормозили, по крайней мере в новостройках Москвы и Санкт-Петербурга, но в целом остаются на исключительно высоком уровне.
Теперь, по мнению ряда аналитиков, к которым присоединился Герман Греф, рост стоимости жилья должен притормозить. Но не всё так однозначно. Как рассказал эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский, говорить о стабилизации рынка не приходится.
"Цены не стабилизируются, а просто пойдут вниз, отыгрывая аномальный рост за прошлый год и первое полугодие года текущего. А растущие ставки по ипотеке основательно подстегнут это падение — кредит становится недоступным. Мнения о том, что ЦБ не остановился в поднятии ставки, звучат всё чаще на фоне роста инфляции на прошлой неделе после пяти недель падения", — отметил он.
https://1prime.ru/development/20210905/834605872.html