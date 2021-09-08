МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Росреестр за семь месяцев 2021 года зарегистрировал в России 495 тысяч договоров участия в долевом строительстве — на 46% больше, чем в январе-июле прошлого года, говорится в сообщении ведомства. Цены на недвижимость в Москве назвали неадекватными

В нем указывается, что в июле зарегистрировано 72 тысячи ДДУ — на 22% больше, чем год назад. Самыми активными регионами за этот период стали Московская область (11 тысяч), Москва (10 тысяч) и Санкт-Петербург (7 тысяч).

На вторичном рынке спрос за семь месяцев вырос на 35,3% — до 2,3 миллиона сделок. В июле 2021 года было зарегистрировано 366 тысяч договоров купли-продажи — на 10% больше в сравнении с тем же периодом прошлого года. По итогам месяца среди регионов в лидерах Московская область (29 тысяч), Краснодарский край (23 тысячи) и Москва (13,5 тысячи сделок).

Общее число зарегистрированных ипотек за семь месяцев 2021 года составило 2,2 миллиона — на 36% больше в сравнении с данными за прошлый год. По ипотечным сделкам лидируют Московская область (187,4 тысячи), Москва (144,4 тысячи), Краснодарский край (127 тысяч). По итогам июля было зафиксировано 332 тысячи ипотек — на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"В сравнении с началом 2020 года количество заявлений на учетно-регистрационные действия в электронном виде увеличилось в два раза — до 40% в июле 2021 года, по ипотеке – более чем в пять раз (50%), по заявлениям на регистрацию договоров долевого участия (ДДУ) – в три раза (55%)", — уточняется в сообщении.