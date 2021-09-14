МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. За лето текущего 2021 года в Москве эксперты фиксируют резкое увеличение спроса на высокобюджетное съемное жилье, пишет "Коммерсант". Нефть Brent торгуется выше $74 за баррель впервые со 2 августа

О динамике интереса состоятельных москвичей к аренде элитной недвижимости говорится в исследовании агентства Savills.

По данным специалистов, с июня по август этого года спрос на дорогие квартиры в столице России среди арендаторов вырос почти на треть (29%) и превзошел показатель до пандемии в 2019 году. По отношению к лету прошлого 2020 года рост числа сделок составил 70%.

В то же время число доступных предложений упало на четверть.

Сегмент элитной съемной недвижимости в Москве восстановился благодаря приезжим в столицу специалистам из-за границы после снятия ограничений, а также состоятельным россиянам из других регионов.

Всю предлагаемую в аренду в мегаполисе высокобюджетную недвижимость получится сдать примерно за 11 месяцев. Это, отмечают эксперты, является беспрецедентным показателем с 2014 года. Срок экспонирования сократился вдвое. Сейчас владелец элитной квартиры в среднем тратит на поиск жильца порядка двух недель.

В свою очередь председатель совета директоров Kalinka Group Екатерина Румянцева изданию рассказала, что повышенный спрос к аренде высокобюджетных московских квартир все чаще объясняется восстановлением рынка недвижимости.