МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Ввод жилья в России с начала 2021 года превысил 50 миллионов квадратных метров, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Правительство изучает продление программы кредитования регионов

Ранее президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, заявил, что строительная отрасль в пандемию сработала без сбоев. Глава государства подчеркнул необходимость строить больше жилья для его доступности, вводя ежегодно до 120 миллионов квадратных метров.

"Оперативные данные за сентябрь показывают положительную динамику ввода по жилью. По данным регионов, введено уже более 50 миллионов квадратных метров, что на 24% больше (показателя — ред.) аналогичного периода прошлого года", — сказал Хуснуллин на совещании с правительством и руководством "Единой России".

Он также добавил, что, несмотря на повышение цен на строительные материалы, будут приложены все усилия, чтобы положительная динамика ввода была сохранена.

Ранее Росстат опубликовал отчет о том, что по итогам семи месяцев 2021 года ввод жилья в России составил 43,9 миллиона квадратных метров, что на 30,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.