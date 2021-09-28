МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. В России наблюдается настоящий бум жилищного кредитования, общий объем ипотечной задолженности уже превышает 10,7 триллиона рублей. Об этом сообщается в статье, опубликованной аналитиками РЭУ имени Г. В. Плеханова. Центробанк рассказал, как будет работать "зеленая" ипотека

Согласно их подсчетам, доля ипотеки в структуре долгов физических лиц перед банковской системой достигла 47,6%. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель — 53 и 55% соответственно. Аналитики предупредили об опасности "ипотечной лихорадки", которая, по их мнению, заключается в том, что существенная доля населения, которая в дальнейшем не сможет выплачивать кредиты, вовлекается в "орбиту кредитования".

Темпы прироста просрочки по ипотеке превышают прирост всей ипотечной задолженности на Чукотке, в Калининградской, Магаданской, Ивановской и Кировской областях, указывают специалисты. При этом в целом по стране ситуация под контролем.

Эксперты отметили, что следует обратить внимание на регионы, где уровень просроченной задолженности "выбивается в сторону превышения средних показателей". Это прежде всего Карачаево-Черкесская Республика, Калининградская область, Северная Осетия, Чечня и Алтай.