МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Минфин рассматривает возможность вернуть НДС на услуги застройщиков апартаментов по договорам долевого участия. Он был отменен в 2010 году. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на информацию из приложения к основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановые 2023 и 2024 годы, разработанное ведомством.

Согласно этому документу, в ближайшие три года министерство запланировало отмену "освобождения от НДС услуг застройщика, оказываемых при строительстве апартаментов на основании договора участия в долевом строительстве", который был заключен в соответствии с ФЗ-214. Объем инвестиций в российскую недвижимость достиг исторического рекорда

Правовой статус апартаментов, которые не считаются жилыми помещениями, пока не определен, хотя такие попытки неоднократно предпринимались.

Сейчас апартаменты — это нежилая коммерческая недвижимость, в которой нельзя, например, получить постоянную регистрацию, а коммунальные платежи выше, чем в обычных квартирах.

Эксперты, опрошенные "Известиями" по вопросу возврата НДС на услуги застройщиков апартаментов, полагают, что предложение Минфина — это попытка переориентировать девелоперов на строительство жилого фонда.

"Пока все выглядит как попытка выйти из законодательного тупика путем ввода заградительных мер — создать слишком некомфортные условия для строительства апартаментов, чтобы они сами собой покинули рынок, либо чтобы девелоперы старались довести любой проект до статуса жилого", — предположила глава риелторской компании "Бест-Новострой" Ирина Доброхотова.