МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Больше всего россияне размещают предложения о долгосрочной аренде жилья с пометкой "можно с животными" в Нижнем Новгороде, Воронеже, Санкт-Петербурге и Москве, следует из исследования "Яндекс.Недвижимость" ко Всемирному дню защиты животных, которое имеется в распоряжении РИА Новости. "ЮТэйр" разрешил перевозить кошек и собак на пассажирских креслах

"По данным сервиса, самый "pet friendly" город — Нижний Новгород. В среднем 22% нижегородцев готовы принять арендаторов с домашними питомцами. На втором месте — Воронеж, здесь положительно относятся к животным 21% горожан. Следом идут Санкт-Петербург и Москва, примерно по 18% собственников не откажут таким жильцам", — говорится в сообщении.

При этом реже всего с отметкой "можно с животными" встречаются квартиры в Новосибирске, Омске и Казани — в этих городах только 2% собственников жилья готовы сдать его владельцу питомца.

"В Москве больше всего лояльных арендодателей живёт в Лосиноостровском районе: 44% сдадут квартиру владельцу животного. Второе место занимает Метрогородок — 43%. В Перово благосклонны к питомцам 41% арендодателей. Среди самых лояльных районов столицы также Бирюлёво Западное и Восточное Измайлово: в 40% и 39% объявлений соответственно собственники указали, что разместят жильца с домашним любимцем", — добавили эксперты.

По данным опроса, который "Яндекс.Недвижимость" провела в дополнение к исследованию, лояльнее всего респонденты отнеслись бы к арендатору с аквариумными рыбками — 43%, с кошками — 22%, а с маленькими собаками, попугаями и хомячками — 23% опрошенных.