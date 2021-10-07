МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. За третий квартал 2021-го квадратный метр вторичного жилья в среднем по России подорожал на 6,5%. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на материалы портала "Мир квартир". Готовые квартиры уверенно дорожают везде, кроме столицы, отметили аналитики.

Согласно их информации, наиболее быстро в третьем квартале росла в цене недвижимость в Сочи и Краснодаре. Там "квадрат" возрос в цене почти на 27%.

Причина — мораторий на новое строительство в Сочи и ограничения на него в Краснодаре. Дефицит новостроек вынудил покупателей устремиться на вторичный рынок, соответственно, собственники подняли цены. Эксперт назвал признаки того, что за вашей квартирой ведётся слежка

Городами-лидерами по подорожанию готового жилья также названы Махачкала (плюс 14% за квартал), Севастополь (13%) и Чита (12%). В Москве, где недвижимость самая дорогая, квадратный метр прибавил в цене немного — 1,6 процента за три месяца, а средняя цена лота не выросла вообще. В Санкт-Петербурге "вторичка" подорожала на 6%.

Средняя цена метра на вторичном рынке по всем крупнейшим городам (всего их 70) достигла 77,4 тысячи рублей. Средняя стоимость вторичной квартиры составила 4,34 миллиона рублей (плюс 7% за квартал).

Аналитики отметили, что "с ограничением льготной ипотеки на первичном рынке спрос стал перетекать на "вторичку", к тому же цены на новостройки стали для многих покупателей заградительными, и те уже более склонны рассматривать готовое жилье. Возросший спрос стимулировал собственников поднять ценники".