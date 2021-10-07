МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Девелопер "Самолет" в январе-сентябре 2021 года увеличил продажи недвижимости в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 90% — до 78 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.

В нем указывается, что объем продаж в физическом выражении за тот же период вырос на 44% — до 505.6 тысячи квадратных метров. Общее количество контрактов стало больше на 61% (до 12,7 тысячи).

Денежные поступления за девять месяцев увеличились на 80% в сравнении с тем же периодом прошлого года — до 71,9 миллиарда рублей.

"За девять месяцев нам удалось превзойти основные операционные показатели всего 2020 года. По результатам текущего года мы планируем нарастить объем продаж до более чем 700 тысяч квадратных метров и 100 миллиардов рублей", — приводятся в сообщении слова финансового директора, члена правления группы "Самолет" Андрея Пахоменкова.

Девелоперская группа "Самолет" работает в Москве, Подмосковье и Ленинградской области. Основные акционеры компании — Михаил Кенин и Павел Голубков. Портфель проектов компании составляет более 20 миллионов квадратных метров.