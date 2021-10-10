МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Цены на вторичную недвижимость в России продолжают расти, однако на рынке наблюдается постепенная стабилизация, пишет "Коммерсант". Росреестр дал советы, как не лишиться квартиры

Согласно данным ЦИАН, средняя стоимость вторичного жилья в крупнейших городах РФ в октябре выросла на 15% в годовом выражении — до 92,7 тысячи рублей за кв.м. Компания "Этажи" отмечает рост цен на вторичное жилье в 20 крупных городах РФ в среднем на 1,4% за месяц, до 76,7 тысячи рублей за кв.м. "Авито Недвижимость" оценивает аналогичную динамику по стране в 2%, до 76,8 тысячи рублей за кв.м., пишет издание.

По оценкам специалистов, быстрее всего цены растут Краснодаре, где "вторичка" за месяц подорожала на 4,1%, до 86,6 тысячи рублей за кв.м. В остальных крупных городах колебание находилось на уровне до 1,5%. В Москве вторичная недвижимость сейчас стоит в среднем 261,4 тысячи рублей за квадратный метр, что на 0,7% превосходит значение сентября; в Санкт-Петербурге — 162,4 тысячи рублей за кв.м, месячный прирост составил 1,1%, отмечает ЦИАН.

Аналитики "Этажей" обратили внимание на подорожание вторичного жилья в Саратове — средний показатель за месяц увеличился на 2,4%, до 52,2 тысячи рублей за квадратный метр. Объем инвестиций в российскую недвижимость достиг исторического рекорда

Меньше всего цены росли в Ханты-Мансийске — на 0,2%, до 100,3 тысячи рублей за кв.м.

Вместе с тем эксперты фиксируют снижение темпов роста цен на "вторичку" в годовом выражении. Так, если прирост в октябре составлял 15% по отношению к тому же месяцу 2020 года, то в сентябре цены росли на 16% к аналогичному периоду прошлого года,.

"В целом на рынках вторичной недвижимости крупнейших городов наблюдается стагнация цен", — сообщил руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.